Борусія Дортмунд шукає підсилення в лінію півзахисту та розглядає варіант купівлі Флоріана Нойхауса, повідомляє Sport1. Сам хавбек поки що не поспішає змінювати клубну прописку, адже добре почувається із "жеребцями".

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Як повідомляє Флоріан Плеттенберг у своєму Twitter, на гравця також претендує і Жозе Моурінью. Щоправда, інтерес Тоттенхема до Нойхауса поки що не є настільки серйозним. За 23-річного німця ще мають намір боротись Реал та Баварія.

До слова, Флоріан Нойхаус у цьому сезоні є одним із лідерів Борусії М – 25 поєдинків, 5 забитих м'ячів та 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.

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