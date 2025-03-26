Спортивний директор Борусії Д Себастьян Кель може покинути клуб, повідомляють Sport.de і Sport Bild. Раніше з функціонером продовжили контракт до 30 червня 2027 року. Попри це він може піти, якщо клуб із Дортмунда не потрапить у єврокубки. Зараз "джмелі" посідають 11 місце в Бундеслізі.

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Замінити Келя може Ральф Рангнік, який зараз є головним тренером збірної Австрії. Раніше він був кандидатом на те, щоб стати головним тренером Борусії. Поєднувати дві посади, як у РБ Лейпциг, він не планує.

Кель працює спортдиром дортмундців з літа 2022-го. Як гравець він виступав за клуб із 2002 по 2015 роки, виграв 3 чемпіонства країни, 2 Суперкубки і 1 раз Кубок Німеччини.

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