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Борусія Д готує новий контракт для Фавра

20:10 98 Читать на русском
Борусія Д готує новий контракт для Фавра
Люсьєн Фавр / Фото ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія повністю задоволена роботою чинного наставника "джмелів" Люсьєна Фавра.

Перед початком поточного сезону Фарв підписав з Борусією Д контракт терміном на 2 роки, але керівництво клубу вже готує для 61-річного фахівця нову угоду, повідомляє Bild.

Фавр встановив унікальний рекорд для тренерів Борусії Д

"Логічно, що ми хочемо поговорити з ним про продовження контракту. Він чудово справляється зі своєю роботою. Ми хочемо продовжувати нашу співпрацю.

Команда рухається в потрібному напрямку. Це заслуга саме Люсьєна. Упевнений, ми знайдемо час, щоб обговорити з ним новий контракт", – заявив президент Борусії Ганс-Йоахім Вацке.

Під керівництвом Фавра "джмелі" вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів та наразі є лідерами Бундесліги.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Теги
Німеччина Ханс-Йоахім Вацке Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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