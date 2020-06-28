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Борусія Д готова відпустити Меньє в ПСЖ до кінця Ліги чемпіонів – парижани вибили "джмелів" з турніру

18:28 - Читать на русском
Борусія Д готова відпустити Меньє в ПСЖ до кінця Ліги чемпіонів – парижани вибили "джмелів" з турніру
Холанд і Меньє / Getty Images

Новоспечений захисник Борусії Д Тома Меньє зберігає шанс зіграти в поточній Лізі чемпіонів.

Німецький клуб не проти повернути гравця ПСЖ ще на кілька тижнів, повідомляє Sporza.

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Борусія вже завершила всі свої цьогорічні турніри, тому потреби негайного приєднання Меньє немає. Гендир "джмелів" Ганс-Йоахім Вацке підтвердив, що компроміс між клубами можливий. Якщо сторони дійдуть згоди, то гравець збірної Бельгії зможе допомогти ПСЖ у серпні, коли відновиться Ліга чемпіонів.

Додамо, що Борусія Д вилетіла з головного клубного турніру Європи саме від ПСЖ. Меньє грав у першому матчі дуелі на стадії 1/8 фіналу.

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Теги
Німеччина Франція Тома Тома Меньє Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів
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