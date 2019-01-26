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Борусія Д готова продати Кагаву за символічну суму

13:28 41 Читать на русском
Борусія Д готова продати Кагаву за символічну суму
Сіндзі Кагава / Фото ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія не проти відпустити свого хавбека Сіндзі Кагаву.

Німецький клуб готовий продати японського хавбека за символічну суму у 2-3 мільйони євро, повідомляє видання Bild.

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У поточному сезоні Кагава майже не грає за Борусію Д у чемпіонаті Німеччини, за 2 матчі 29-річний хавбек провів на полі 98 хвилин. Також Кагава зіграв по 1 матчу у Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів.

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Зауважимо, що японець надає перевагу продовженню кар’єри у чемпіонаті Іспанії.

Теги
Німеччина Трансфери Борусії Дортмунд Сіндзі Кагава Сіндзі Кагава Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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