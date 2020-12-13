"Джмелі" досягли принципової домовленості з наставником Борусії М Марко Розе, стверджує сайт Джалуки Ді Марціо.

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Щоправда, німецький фахівець очолить дортмундців лише влітку 2021 року. До кінця сезону команду доведе Едін Терзіч, який працював асистентом у штабі Люсьєна Фавра. Після 11 турів Борусія Д здобула 19 очок і йде п'ятою. У "тезок" з Гладбаха на два пункти менше і сьома сходинка.

Нагадаємо, Розе сенсаційно зміг вивести Борусію М у плей-офф Ліги чемпіонів. "Жеребці" посіли друге місце у групі з Реалом, Інтером та Шахтарем ("гірників" розбили із загальним рахунком 10:0).

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