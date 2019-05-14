Борусія Д домовилася про перехід захисника збірної Німеччини Шульца

Дортмундська Борусія підсилить свій захист гравцем Хоффенхайма Ніко Шульцем.

Дортмундці вже узгодили з Хоффенхаймом перехід лівого латераля, повідомляє Bild.

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Орієнтовна сума угоди – 25 мільйонів євро. Шульц підпише з Дортмундом чотирирічний контракт. Очікується, що про перехід офіційно оголосять після заключного туру Бундесліги в суботу.

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Фланговий захисник Хоффенхайма грав за збірну Німеччини у першому матчі відбору на Євро-2020. Шульц став справжнім героєм зустрічі з Нідерландами, відзначившись асистом і переможним голом.