Дві найсильніші команди Німеччини зустрічаються в поєдинку за Суперкубок. Стартові склади Борусії та Баварії і онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Борусія Д – Баварія стартує о 21:30 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на MEGOGO. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

Баварія в минулому сезоні оформила "золотий дубль", тому в Суперкубку змушена зустрічатися з віце-чемпіоном Бундесліги – дортмундською Борусією. Мюнхенці у 2020 році виграли всі можливі турніри, залишився лише один. Останнім трофеєм "чорно-жовтих" став якраз національний Суперкубок, завойований у 2019-му.

Обидва тренери застосували ротацію – Люсьєн Фавр інтенсивнішу.

Стартові склади команд

Борусія Д: Хітц – Джан, Хуммельс, Аканджі – Меньє, Дауд, Ділейні, Пасслак – Брандт, Холанд, Ройс.

Запасні: Дрляча, Геррейро, Шульц, Рейньєр, Беллінгем, Піщек, Вольф, Вітсель, Рейна.

Баварія: Нойєр – Павар, Зюле, Ернандес, Девіс – Кімміх, Мартінес, Толіссо – Мюллєр, Лєвандовскі, Коман.

Запасні: Нюбель, Гнабрі, Зіркзее, Боатенг, Алаба, Файн, Тілльман, Річардс, Мусіала.

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