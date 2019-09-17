Борусія Д – Барселона: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Борусія Дортмунд приймає Барселону в 1-му турі групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Склади та посилання на онлайн-трансляцію дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Борусія Д – Барселона на "Футбол 24", стартує о 22:00. Матч транслює канал "Футбол 1". Це лише третя дуель суперників за всю історію єврокубків. У Суперкубку УЄФА 1996/97 Барса перемогла вдома 2:0, а у Дортмунді відстояла перевагу (1:1). Каталонці посідають 5-е місце в чемпіонаті Іспанії 2019/20, де ще не вигравали на виїзді – 1 бал на полях Осасуни та Атлетіка. Дортмундці поступаються лише РБ Лейпциг після тих же 4-х турів Бундесліги. Команда Фавра програла Уніон Берліну на виїзді, а в рідних стінах двічі перемагала з різницею у 4 м'ячі.

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Вальверде не може розраховувати на Мессі з перших хвилин, але Лео має повернутися у гру після перерви. В основі аргентинця міняє 16-річний вундеркінд Ансу Фаті, який уже встиг відзначитись голом та асистом у Прімері.

Борусія Д: Буркі – Ашраф Хакімі, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Вітсель, Ділейні – Санчо, Ройс, Торган Азар – Алькасер

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – де Йонг, Бускетс, Артур – Ансу Фаті, Луїс Суарес, Грізманн

¡EL XI TITULAR DEL FC BARCELONA PARA INICIAR LA CHAMPIONS CONTRA EL BORUSSIA DORTMUND EN EL SIGNAL IDUNA PARK! Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Griezmann, Luis Suárez y Ansu Fati. #FCBLive #UCL pic.twitter.com/AmxqloiRXO — Radio Barça (@RadioFCB) September 17, 2019

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