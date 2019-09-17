toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Борусія Д – Барселона: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

21:49 2560 Читать на русском
Борусія Д – Барселона: онлайн-трансляція матчу ЛЧ
Борусія Д – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів, 17 вересня 2019

Борусія Дортмунд приймає Барселону в 1-му турі групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Склади та посилання на онлайн-трансляцію дивіться на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Борусія Д – Барселона на "Футбол 24", стартує о 22:00. Матч транслює канал "Футбол 1". Це лише третя дуель суперників за всю історію єврокубків. У Суперкубку УЄФА 1996/97 Барса перемогла вдома 2:0, а у Дортмунді відстояла перевагу (1:1). Каталонці посідають 5-е місце в чемпіонаті Іспанії 2019/20, де ще не вигравали на виїзді – 1 бал на полях Осасуни та Атлетіка. Дортмундці поступаються лише РБ Лейпциг після тих же 4-х турів Бундесліги. Команда Фавра програла Уніон Берліну на виїзді, а в рідних стінах двічі перемагала з різницею у 4 м'ячі.

Борусія Дортмунд – Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Вальверде не може розраховувати на Мессі з перших хвилин, але Лео має повернутися у гру після перерви. В основі аргентинця міняє 16-річний вундеркінд Ансу Фаті, який уже встиг відзначитись голом та асистом у Прімері.

Борусія Д: Буркі – Ашраф Хакімі, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Вітсель, Ділейні – Санчо, Ройс, Торган Азар – Алькасер

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – де Йонг, Бускетс, Артур – Ансу Фаті, Луїс Суарес, Грізманн

Борусія Д – Барселона: стартові склади на матч Ліги чемпіонів 17 вересня 2019

blog_ava
Україна – Португалія: квитки на матч відбору до Євро-2020 надійшли у продаж
12:55
5132
Теги
Головне Ліга чемпіонів Барселона Барселона Борусія Дортмунд - Барселона Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
44
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук