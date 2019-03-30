Борусія Д – Вольфсбург – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Борусія Д у матчі 27 туру Бундесліги на останніх хвилинах вдома перемогла Вольфсбург і повернулась на вершину таблиці. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Бундесліга, 27 тур

Борусія Д – Вольфсбург – 2:0

Голи: Алькасер, 90+1, 90+4

Борусія Д вирвала перемогу над Вольфсбургом, Баварія не змогла обіграти Фрайбург: Бундесліга, матчі суботи

Дортмундська Борусія у 27 турі німецької Бундесліги вдома приймала Вольфсбург. Підопічні Люсьєна Фавра, контролюючи гру, не могли забити аж до компенсованого часу. Тоді своє слово сказав іспанський форвард Пако Алькасер. Гравець відзначився забитими м'ячами на 90+1 та 90+4 хвилинах і вирвав надважливу перемогу для "джмелів", яка дозволила їм набрати 63 очки та повернутись на 1 сходинку в турнірній таблиці. Вольфсбург в своєму активі має 42 пункти.

У наступному турі Борусія Д зіграє на виїзді в надпринциповому матчі з Баварією.