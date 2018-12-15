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Борусія Д – Вердер: пряма трансляція

18:30 11 Читать на русском
Борусія Д – Вердер: пряма трансляція
Борусія Д – Вердер: пряма трансляція

У матчі 15-го туру німецької Бундесліги лідер першості дортмундська Борусія приймає Вердер. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 15-го туру чемпіонату Німеччини Борусія Д – Вердер розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Німеччина15 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Вердер: Субота 15 грудня 2018

Борусія Дортмунд
до матчу
46
хв
Вердер
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Теги
Німеччина Вердер Вердер Борусія Дортмунд - Вердер Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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