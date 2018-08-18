Борусія Д – улюблений клуб німецьких фанатів, найбільше ненавидять Баварію

Німецькі фанати поділились думками щодо свого відношення до клубів Бундесліги.

Цікавою статистикою поділилося видання Bulinews з посиланням на сервіс досліджень Statista.

Серед опитаних 3 тисяч фанатів 42% назвали мюнхенців найненависнішою командою. Ще 42% заявили, що Баварія – їх улюблений клуб.

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Також німецькі вболівальники негативно ставляться до РБ Лейпцига (28%), Гамбурга (27%), Шальке і Вольфсбурга (по 25%). Менше за все фанати ненавидять Аугсбург (10%).

Борусія Д стала найулюбленішою командою прихильників футболу в Німеччині. За неї вболівають або симпатизують 52% опитаних. 31% відноситься нейтрально, а 17% – недолюблюють.

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