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Борусія Д – улюблений клуб німецьких фанатів, найбільше ненавидять Баварію

12:54 132 Читать на русском
Борусія Д – улюблений клуб німецьких фанатів, найбільше ненавидять Баварію
Вболівальники Борусії / Фото з соцмереж

Німецькі фанати поділились думками щодо свого відношення до клубів Бундесліги.

Цікавою статистикою поділилося видання Bulinews з посиланням на сервіс досліджень Statista.

Серед опитаних 3 тисяч фанатів 42% назвали мюнхенців найненависнішою командою. Ще 42% заявили, що Баварія – їх улюблений клуб.

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Також німецькі вболівальники негативно ставляться до РБ Лейпцига (28%), Гамбурга (27%), Шальке і Вольфсбурга (по 25%). Менше за все фанати ненавидять Аугсбург (10%).

Борусія Д стала найулюбленішою командою прихильників футболу в Німеччині. За неї вболівають або симпатизують 52% опитаних. 31% відноситься нейтрально, а 17% – недолюблюють.

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Теги
Шальке Шальке Гамбург Гамбург Аугсбург Аугсбург Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вольфсбург Вольфсбург
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