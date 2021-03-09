Дортмундська Борусія приймає Севілью в другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Борусія Дортмунд – Севілья

9 березня, 22:00. Дортмунд, Вестфаленштадіон

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Борусія несподівано привезла з Іспанії перемогу та стала фаворитом на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Севілья не впоралася з Холандом. Ерлінг оформив тоді дубль + асист і нарвався на порівняння з Мбаппе. Час покаже, хто з них стане героєм покоління, однак важливо те, що норвежець вже зараз не втомлюється тягнути Дортмунд на власних плечах.

Успіх на Рамон Санчес Пісхуан став поворотним моментом для Борусії під керівництвом Едіна Терзіча. До того команда демонструвала блідий футбол без нормальної структури та злагодженості. Після того гравці отримали позитивний заряд, повірили в тренера та видали серію впевнених сухих перемог.

Обірвалася вона цього вікенду поразкою від Баварії, але навіть у Классікері "джмелі" виглядали пристойно. І це при тому, що грати довелося без креативних лідерів. Санчо не допоможе і проти Севільї, Геррейро та Рейна, скоріш за все, також. Єдина радість у Дортмунді – пошкодження Холанда виявилось не страшним.

Севілья навпаки отримала підсилення у порівнянні з першим матчем. Повернулися з лазарету Акунья та Окампос – андалусійські фланги стануть ще потужнішими. Щоправда, останні результати Севільї не вселяють оптимізму. 4 поразки в п'яти матчах – найгірший відрізок Хулена Лопетегі. З Кубка Іспанії команда вже вилетіла, а тепер ризикує повторити долю в ЛЧ і випасти з топ-4 Прімери.

Мінімальний програш у першому матчі з Дортмундом (2:3) залишає непогані шанси на камбек, але малорезультативна перемога в один м'яч Севілью не влаштує. Хулену Лопетегі потрібно розкривати гру – попри те, що сила його команди в іншому. Всі козирі на руках у Борусії. Головні завдання: не сісти з перших хвилин у глибоку оборону та надійно відзахищатися на стандартах.

Орієнтовні склади

Борусія Д: Хітц – Меньє, Джан, Хуммельс, Шульц – Беллінгем, Дауд, Ділейні – Ройс, Азар – Холанд.

Севілья: Буну – Навас, Кунде, Карлос, Акунья – Хордан, Фернандо, Ракітіч – Сусо, Ен-Несірі, Окампос.

Не зіграють: Санчо, Вітсель, Шмельцер – Відаль

Під питанням: Геррейро, Рейна

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекери не бачать Севілью у чвертьфіналі. Прохід андалусійців оцінюють коефіцієнтом 6, а на підсумковий успіх Борусії дають 1.15. Навіть в окремо взятому матчі гості не вважаються фаворитом. Зате в гол Ерлінга Холанда фахівці вірять – коефіцієнт 1.75.

Пропонуємо поставити на "обидві заб'ють" за 1.5. Севілья змушена відразу проявляти агресію, а дортмундська оборона далеко не безгрішна. Борусія водночас отримає зручний сценарій для контратак – Холанд мав би реалізувати один зі своїх шансів.

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