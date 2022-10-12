Борусія Дортмунд зіграла внічию зі Севільєю у 4-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Ракітіч завдав два перші удари, а потім подав на Н'янзу, той головою м'яч перевів у ворота. Та Беллінгем ще до перерви не без рикошету зумів зрівняти ситуацію на табло.

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Команди обмінялись гострими моментами, але з реалізацією були проблеми. 1:1. Борусія набрала 7 залікових балів та залишилась другою, Севілья з 2 пунктами розташувалась третьою.