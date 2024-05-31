"Ми знаємо, що Реал на сьогодні є найуспішнішою командою в цьому змаганні. У нас було лише дві поразки в цьому сезоні, але ми також бачимо, що готові змагатися на найвищому рівні. Якщо розбити це на одну гру, то все можливо.

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У них є роль фаворита, але ми теж не були фаворитами проти Атлетіко чи ПСЖ. Якщо ми будемо хоробрими і не будемо дивитися, як Мадрид виграє свій черговий трофей, то у нас буде шанс.

Ви не граєте у фіналі, ви виграєте фінал, і це наша чітка мета. Ми щасливі бути тут, але ми повинні перемогти на стадіоні Вемблі суперника, щоб тримати цей трофей у своїх руках.

Я дуже поважаю Карло Анчелотті. Він досягав успіху з різними командами, в різних країнах і культурах, і протягом двох десятиліть він був успішним. Те, як він керує командами, є прикладом для наслідування, і він є одним з моїх зразків для наслідування в цьому бізнесі.

Ми – команда з найбільшою кількістю "сухих" матчів. Потрібно тримати суперника якомога далі від воріт. Ми не були на своєму найвищому рівні, коли пропускали голи у вересні, але зараз ми зовсім інша команда і показали, що готові боротися за трофей", – цитує Терзіча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Борусія Д зіграє у фіналі Ліги чемпіонів 1 червня проти Реала. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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