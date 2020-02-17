Борусія Д – ПСЖ: визначилася доля Неймара та Мбаппе, які пропустили попередній матч парижан

Делегація паризького клубу вирушила до Німеччини на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії.

Головний тренер команди Томас Тухель взяв з собою у Дортмунд 21 гравця. У попередню заявку на матч потрапили форварди Кіліан Мбаппе та Неймар, які пропускали гру з Ам'єном у чемпіонаті Франції.

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Воротарі: Навас, Серхіо Ріко, Булка.

Захисники: Бернат, Керер, Кімпембе, Куассі, Курзава, Маркіньйос, Меньє, Тьягу Сілва.

Півзахисники: Ді Марія, Дракслер, Гуйє, Еррера, Сарабія, Верратті.

Нападники: Кавані, Ікарді, Мбаппе, Неймар.

Нагадаємо, що матч Борусія Д – ПСЖ відбудеться у вівторок, 18 лютого. Початок гри – о 22:00. Матч-відповідь відбудеться в Парижі 11 березня.

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