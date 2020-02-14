Борусія Д – ПСЖ: Неймар засипав компліментами молоду зірку "джмелів"

Форвард ПСЖ Неймар поділився думкою про півзахисника дортмундської Борусії Джейдона Санчо.

"Немає ніяких сумнівів, що матч з Боруссією стане прекрасним видовищем для всіх, хто любить футбол. Наші команди люблять атакувати, в наших складах зібрані якісні гравці.

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У Боруссії є футболісти, здатні вирішувати результат матчів. Джейдон – один з гравців, за яким мені подобається спостерігати. Він – особливий футболіст, молодий, але вже зарекомендував себе.

Ми прекрасно розуміємо, як складно буде ПСЖ в Дортмунді. Сподіваємося, що проведемо там хороший матч і здобудемо позитивний результат", – цитує Неймара Sky Sports.

Додамо, що поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Борусія Дортмунд – ПСЖ відбудеться вже наступного вівторка, 18 лютого.

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