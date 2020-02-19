Борусія Д – ПСЖ: Фавр назвав головну складову успішної гри проти парижан

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр поділився думками щодо перемоги своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:1).

"Ми повинні залишатися оптимістами, незважаючи на зовсім необов'язковий пропущений гол. Було важливо, як команда відреагувала після голу Неймара. Хлопці йшли вперед і хотіли забити другий.

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Ключовий фактор для нас – хороший захист. Ми знаємо, що у нас завжди є рішення в атаці. А ось розумний захист – це вкрай важливо. Ми діяли дуже дисципліновано: цікаво, що у нас були кращі шанси у першому таймі, але забили ми вже по перерві.

Холанд добре захищався у структурі команди, нам це теж допомогло. З ним ми можемо грати через довгі закидання або використовувати його вміння зачепитися за м'яч", – цитує Фавра офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська Борусія, завдяки двом голам норвезького нападника Ерлінга Холанда, здобула вольову перемогу над ПСЖ. Матч-відповідь відбудеться 11 березня.

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