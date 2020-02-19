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Борусія Д – ПСЖ: Фавр назвав головну складову успішної гри проти парижан

10:02 228 Читать на русском
Борусія Д – ПСЖ: Фавр назвав головну складову успішної гри проти парижан
Люсьєн Фавр / Getty Images

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр поділився думками щодо перемоги своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:1).

69’ Ерлінг Холанд
77’ Ерлінг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Ерлінг Холанд
76’ Неймар
77’ Ерлінг Холанд

"Ми повинні залишатися оптимістами, незважаючи на зовсім необов'язковий пропущений гол. Було важливо, як команда відреагувала після голу Неймара. Хлопці йшли вперед і хотіли забити другий.

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Ключовий фактор для нас – хороший захист. Ми знаємо, що у нас завжди є рішення в атаці. А ось розумний захист – це вкрай важливо. Ми діяли дуже дисципліновано: цікаво, що у нас були кращі шанси у першому таймі, але забили ми вже по перерві.

Холанд добре захищався у структурі команди, нам це теж допомогло. З ним ми можемо грати через довгі закидання або використовувати його вміння зачепитися за м'яч", – цитує Фавра офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська Борусія, завдяки двом голам норвезького нападника Ерлінга Холанда, здобула вольову перемогу над ПСЖ. Матч-відповідь відбудеться 11 березня.

Борусія Д здобула перемогу над ПСЖ: тактична перемога Фавра, Неймар і Мбаппе залишають Париж у грі, а Холанд б'є рекорди

blog_ava
Борусія Д здобула перемогу над ПСЖ: тактична перемога Фавра, Неймар і Мбаппе залишають Париж у грі, а Холанд б'є рекорди
04:52
8812
Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд - ПСЖ Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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