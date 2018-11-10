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БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ЗОРЯ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Борусія Д – лідер топ-5 чемпіонатів Європи за кількістю голів, забитих гравцями, які виходили на заміну

22:20 89 Читать на русском
Борусія Д – лідер топ-5 чемпіонатів Європи за кількістю голів, забитих гравцями, які виходили на заміну
Пако Алькасер / фото із соцмереж

Дортмундська Борусія вирвала перемогу у Баварії в матчі 11 туру чемпіонату Німеччини.

Перемогу "джмелям" приніс Пако Алькасер, який з'явився на полі в другому таймі. Цей гол став вже 18-м, який забили гравці Борусії Д, що виходили на заміну. За цим показником дортмундці впевнено лідирують серед команд топ-5 європейських чемпіонатів. У найближчого переслідувача – на 10 менше, повідомляє Opta.

Борусія Д в неймовірному матчі переграла Баварію і відірвалася від мюнхенців на 7 очок

Боруссія набрала 27 очок і відірвалася від переслідувачів на вершині турнірної таблиці. Баварія відстає вже на 7 пунктів – 20 балів і третя сходинка.

Німеччина11 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Баварія: Субота 10 листопада 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
3 : 2
Баварія
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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Борусія Дортмунд - Баварія Пако Алькасер Пако Алькасер
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