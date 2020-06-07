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Борусія Д – Герта – 1:0 – відео гола та огляд матчу

00:20 26 Читать на русском
Борусія Д – Герта – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Борусія Д – Герта / Фото Борусія Д

Борусія Д приймала Герту в рамках 30-го туру чемпіонату Німеччини. Відео гола та огляд матчу дивіться на Футбол 24.

58’ Емре Джан
 
58’ Емре Джан

Перший тайм завершився за явної переваги Борусії Д, але відкрити рахунок дортмундцям так і не вдалось.

Байєр – Баварія – 2:4 – відео голів і огляд матчу

Після перерви малюнок гри кардинально не змінився. На 58-й хвилині "джмелі" таки зуміли конвертувати свою домінацію у гол, який у підсумку і став переможним.

Дортмундці закріпились на другій сходинці, відстаючи від Баварії на 7 очок. Герта розташувалась на 9-му місці.

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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд - Герта Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Герта Герта Відеоновини
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