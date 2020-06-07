Борусія Д – Герта – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Борусія Д приймала Герту в рамках 30-го туру чемпіонату Німеччини. Відео гола та огляд матчу дивіться на Футбол 24.

Перший тайм завершився за явної переваги Борусії Д, але відкрити рахунок дортмундцям так і не вдалось.

Байєр – Баварія – 2:4 – відео голів і огляд матчу

Після перерви малюнок гри кардинально не змінився. На 58-й хвилині "джмелі" таки зуміли конвертувати свою домінацію у гол, який у підсумку і став переможним.

Дортмундці закріпились на другій сходинці, відстаючи від Баварії на 7 очок. Герта розташувалась на 9-му місці.

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