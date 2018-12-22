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Борусія Д – Борусія М – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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Борусія Д – Борусія М – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Борусія Д – Борусія М – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Дортмундська Борусія у рідних стінах мінімально переграла гладбахську Борусію. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 17 тур

Борусія Д – Борусія М – 2:1

Голи: Санчо, 42, Ройс, 54 – Крамер, 45+1

Борусія Д обіграла Борусію М та збільшила свій відрив від переслідувачів

Під завісу першого тайму рахунок у матчі відкрив Санчо після передачі Гьотце. Джайдону пощастило, адже влучити з такого гострого кута під ногою у воротаря було майже неможливо, однак англійцю це вдалось. Однак Крамер ще до перерви зрівняв рахунок, добивши м'яч у ворота після навісу Азара справа.

По перерві той же Готце видав чудовий навіс на Ройса, який відновив перевагу "джмелів". Менхенгладбах нічим гострим на це не відповів, тож Дортмунд довів гру до перемоги.

Німеччина17 турБорусія-парк (Мьонхенґладбах)

Борусія Дортмунд - Борусія Менхенгладбах: П'ятниця 21 грудня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
2 : 1
Борусія Менхенгладбах
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Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Відеоновини Борусія Дортмунд - Борусія Менхенгладбах
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