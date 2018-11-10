Борусія Д – Баварія: пряма трансляція

У матчі 11-го туру Бундесліги Борусія Д приймає Баварію. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 11 туру чемпіонату Німеччини Борусія Д – Баварія розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Після 10 турів Борусія Д набрала 24 очки та лідирує в чемпіонаті. У мюнхенців 30 пунктів та 3 позиція.

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