toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ЗОРЯ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Борусія Д – Баварія: пряма трансляція

18:25 4 Читать на русском
Борусія Д – Баварія: пряма трансляція
Борусія Д – Баварія: пряма трансляція матчу

У матчі 11-го туру Бундесліги Борусія Д приймає Баварію. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 11 туру чемпіонату Німеччини Борусія Д – Баварія розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Після 10 турів Борусія Д набрала 24 очки та лідирує в чемпіонаті. У мюнхенців 30 пунктів та 3 позиція.

Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду

Німеччина11 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Баварія: Субота 10 листопада 2018

Борусія Дортмунд
до матчу
2
год
:
5
хв
Баварія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Відеоновини Борусія Дортмунд - Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
35
хв
Генгам
18:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук