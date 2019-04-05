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Баварія – Борусія Д: Нойєр, Хамес і Алаба відновили тренування напередодні битви за чемпіонство

18:15 54 Читать на русском
Баварія – Борусія Д: Нойєр, Хамес і Алаба відновили тренування напередодні битви за чемпіонство
Нойєр та Алаба / zimbio

Мюнхенська Баварія отримала чудові новини перед головним матчем в боротьбі за Срібну салатницю.

 

Воротар Мануель Нойєр відновився після пошкодження литкового м'язу, захисник Давід Алаба – після травми стегна, а півзахисник Хамес Родрігес – після пошкодження м'яза стегна. Всі троє 5 квітня тренувались на полі разом з одноклубниками.

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Півзахисник Альфонсо Девіс продовжує відновлення після ушкодження коліна – він працював за індивідуальною програмою. Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Нагадаємо, Баварія 6 квітня зустрінеться з дортмундською Борусією в центральному матчі другого кола Бундесліги. Мюнхенці відстають від "жовто-чорних" на 2 очки.

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