"Я повинен був забивати більше голів. Якщо ми не будемо реалізовувати свої шанси в матчах такого рівня, ми ніколи не виграємо.

Борусія Д – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Баварія – найкраща команда у світі. Ми повинні старанніше працювати, щоб зробити наступний крок і вийти на один рівень з Баварією", – цитує Холанда видання Goal.

Нагадаємо, у центральному матчі 7-го туру чемпіонату Німеччини "джмелі" на власному полі поступились Баварії 2:3. Холанд вийшов у старті і зумів відзначитись лише на 83-й хвилині, забивши другий гол команди. Поразка опустила команду Фавра на третю сходинку турнірної таблиці Бундесліги, Баварія – одноосібний лідер.

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