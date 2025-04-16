Хет-трик Гірассі у відеоогляді матчу Борусія Д – Барселона – 3:1
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У вівторок, 15 квітня, Борусія Д здолала Барселону у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів (3:1). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
11’ Сергу Гірассі
49’ Сергу Гірассі
76’ Сергу Гірассі
11’ Сергу Гірассі
49’ Сергу Гірассі
76’ Сергу Гірассі
У той час як Сігнал Ідуна Парк освистала екс-форварда Борусії Роберта Лєвандовскі, Сергу Гірассі оформив хет-трик у ворота каталонців. У цьому сезоні гвінеєць взяв участь у 17 голах Ліги чемпіонів (13 голів, 4 результативні передачі), що є рекордом для африканського гравця за один сезон у турнірі. Він випередив Мохамеда Салаха, який у сезоні 2017/18 оформив за Ліверпуль 14 "очок" (10 голів і 4 асисти).
Борусія ледь не зробила камбек проти Барселони – Гірассі оформив хет-трик
Однак цієї результативності Гірассі не вистачило для камбеку його команди. Усе зіпсував автогол Бенсебаїні.
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