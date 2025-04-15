Після перемоги з рахунком 4:0 у першому матчі у Барселони не було потреби грати в Дортмунді на повну потужність. Тож команда Хансі Фліка навіть дозволила собі пропустити першою – на 9-й хвилині Щенсни збив у власному штрафному Гросса, який опинився першим на м'ячі. Гірассі виконав щось на кшталт паненки – Серу пробив із підсічкою по центру, але зробив це дуже сильно. Щенсни трохи метнувся в правий від себе бік і тому не зміг відбити м'яч.

Барселона хоче повернутися на Камп Ноу у вересні – він стане найбільшим стадіоном у Європі

А ось коли через 20 хвилин Гросс уже сам відправив м'яч у сітку, могло запахнути камбеком. Проте виявилося, що Паскаль отримав м'яч, перебуваючи в офсайді – лінію оборони Барселони було витримано майстерно, хоч і вона перебувала майже в самому центрі поля.

Свій легітимний другий гол Дортмунд забив одразу після перерви: з ударами Адейємі та Байєра Щенсни впорався, а ось після навісу з кутового та скидки Бенсебаїні з дальньої штанги на ближню й удару Гірассі з близької відстані навіть поляк був безсилий.

Коли довгоочікуваний камбек, здавалося б, замаячив, Барселона нарешті прокинулася. Удар Яміна Ламаля став небезпечним, але неточним, і вже в наступній атаці гостям вдалося скоротити відставання в рахунку. Забив автор гольової передачі на Гірассі Бенсебаїні – він зрізав м'яч у свої ворота після прострілу Кунде з правого флангу.

Довгий час Борусія не могла оговтатися після цього пропущеного м'яча, доки Дюранвіль, який вийшов на заміну, на 76-й хвилині не зробив різницю в одному епізоді. Він не дозволив м'ячу покинути межі поля, обіграв Еріка Гарсію і Жерара Мартіна, після чого прострілив у штрафний Барселони. М'яч потрапив до Араухо, але уругваєць невдало вибив його точно на ногу Гірассі, і гвінеєць не проґавив можливості оформити хет-трик.

У цьому сезоні Гірассі взяв участь у 17 голах Ліги чемпіонів (13 голів, 4 результативні передачі), що є рекордом для африканського гравця за один сезон у турнірі. Він випередив Мохамеда Салаха, який у сезоні 2017/18 оформив за Ліверпуль 14 "очок" (10 голів і 4 асисти).

Тут же Брандт також спрямував м'яч у сітку воріт Щенснси, але зробив це з офсайду. Каталонська команда дотерпіла до кінця гри і зберегла перевагу в два м'ячі за підсумками двох матчів.

У півфіналі команда Фліка зіграє з переможцем пари Інтер – Баварія.