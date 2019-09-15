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Борусія Д – Барселона: Алькасер пригадав важкий період у каталонському гранді перед очним матчем Ліги чемпіонів

14:52 113 Читать на русском
Борусія Д – Барселона: Алькасер пригадав важкий період у каталонському гранді перед очним матчем Ліги чемпіонів
Пако Алькасер / Reuters

Нападник дортмундської Борусії Пако Алькасер поділився своїми очікуваннями від протистояння з колишнім клубом.

 

"Я поважаю багатьох людей і багатьох колег, які добре ставилися до мене в Барселоні. Але були і такі, які ставилися до мене дуже погано.

Мессі повернувся до тренувань з Барселоною перед матчем Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд

Гравці і фанати чудово ставилися до мене, але дехто поводився жахливо. Мені було дуже важливо бачити, що в мене вірять, але багато людей демонстрували протилежне.

Я повинен бути радий, що грав там. Я робив все, що міг, щоб виходити на поле, але зрештою склад формує головний тренер. Дуже важко конкурувати з гравцями на кшталт Луїса Суареса.

У Барселони видався складний старт цього сезону. Але вони зможуть правильно відреагувати на це завдяки духу клубу і рівню футболістів", – розповів Алькасер в коментарі Marca.

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Нагадаємо, матч першого туру ЛЧ між Борусією Д та Барселоною відбудеться 17 вересня.

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Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд - Барселона Пако Алькасер Пако Алькасер Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Барселона Барселона
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