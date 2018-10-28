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Борусія Д – Атлетіко: Алькасер може пропустити матч

23 жовтня 14:56 99 Читать на русском
Борусія Д – Атлетіко: Алькасер може пропустити матч
Пако Алькасер / Фото: соцмережі

Нападник Борусії Дортмунд Пако Алькасер, який в останніх матчах демонстрував надзвичайну результативність, може пропустити матч 3 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Участь нападника Борусії Дортмунд Пако Алькасера у матчі проти Атлетіко залишається під питанням.

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Про це повідомив наставник "джмелів" Люсьєн Фавр, повідомляє портал Bulinews.

"Наразі ми не готові сказати, чи зіграє Алькасер. Ще є передматчеве тренування, а там побачимо", – сказав Фавр.

Алькасер був замінений у матчі проти Штутгарта через проблеми зі стегном.

Матч 3 туру Ліги чемпіонів Борусія Д – Атлетіко відбудеться завтра, 24 жовтня. Початок гри – о 22:00.

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Борусія Дортмунд - Атлетіко: Середа 24 жовтня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
4 : 0
Атлетіко
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Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд - Атлетіко Пако Алькасер Пако Алькасер Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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