Борусія Д – Атлетіко: Алькасер може пропустити матч

Нападник Борусії Дортмунд Пако Алькасер, який в останніх матчах демонстрував надзвичайну результативність, може пропустити матч 3 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Участь нападника Борусії Дортмунд Пако Алькасера у матчі проти Атлетіко залишається під питанням.

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Про це повідомив наставник "джмелів" Люсьєн Фавр, повідомляє портал Bulinews.

"Наразі ми не готові сказати, чи зіграє Алькасер. Ще є передматчеве тренування, а там побачимо", – сказав Фавр.

Алькасер був замінений у матчі проти Штутгарта через проблеми зі стегном.

Матч 3 туру Ліги чемпіонів Борусія Д – Атлетіко відбудеться завтра, 24 жовтня. Початок гри – о 22:00.

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