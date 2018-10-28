У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська Борусія вдома розгромила мадридський Атлетіко. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Борусія в матчі 3 туру групи А дортмундська Борусія на Сігнал Ідуна Парк приймала Атлетіко. У першому таймі на 38-й хвилині Аксель Вітсель ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі.

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У проміжку з 73 по 89 хвилині "джмелі" вколотили ще 3 голи і довели справу до розгрому. Дублем відзначився Рафаел Геррейро і також забив Джайдон Санчо.

Дортмундці після 3 турів мають максимум очок, тоді як у "матрацників" 6 пунктів.

Ліга чемпіонів. Група А, 3-й тур

Борусія Д – Атлетіко – 4:0

Голи: Вітсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83