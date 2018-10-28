toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Борусія Д –​​​​​​​ Атлетіко –​​​​​​​ 4:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

25 жовтня 11:10 1413 Читать на русском
Борусія Д –​​​​​​​ Атлетіко –​​​​​​​ 4:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Борусія Д –​​​​​​​ Атлетіко –​​​​​​​ 4:0 / ФК Борусія Д

У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська Борусія вдома розгромила мадридський Атлетіко. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Борусія в матчі 3 туру групи А дортмундська Борусія на Сігнал Ідуна Парк приймала Атлетіко. У першому таймі на 38-й хвилині Аксель Вітсель ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі.

Ліга чемпіонів: Борусія знищила Атлетіко в Дортмунді, Порту впевнено переміг Локомотив

У проміжку з 73 по 89 хвилині "джмелі" вколотили ще 3 голи і довели справу до розгрому. Дублем відзначився Рафаел Геррейро і також забив Джайдон Санчо.

Дортмундці після 3 турів мають максимум очок, тоді як у "матрацників" 6 пунктів.

Ліга чемпіонів. Група А, 3-й тур

Борусія Д – Атлетіко – 4:0

Голи: Вітсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів3 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Атлетіко: Середа 24 жовтня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
4 : 0
Атлетіко
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Атлетіко Атлетіко Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд - Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
22
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук