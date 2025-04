Дива не сталося. Восьма команда Бундесліги не змогла створити сенсацію у Каталонії, зазнавши розгрому з рахунком 0:4. Тепер вже ніхто не сумнівається у проході "блаугранас" до півфіналу ЛЧ 2024/25. Лише одній команді в історії турніру вдалося пройти до наступного раунду після поразки з різницею в чотири голи – і це була Барселона, а не Борусія.

Зінченко може перейти до німецького гранда – українець не входить до планів Артети

Тим не менш, у дортмундців ніхто не вірив і в попередньому сезоні, але вони у підсумку ледь не прибили Реал у фіналі. Камбек у тому розіграші теж був присутній, причому теж на стадії чвертьфіналу – "джмелі" вдома приймали Атлетіко, забивши чотири голи після поразки 1:2 у Мадриді. Тобто, немає нічого неможливого. Щоправда, тоді Борусія ще й пропустила двічі.

Матч у Барселоні продемонстрував, що Дортмунд не слід недооцінювати. Звісно, німці провалили стартові 15 хвилин і майже весь другий тайм, але до перерви вони тримались на рівних – а в ендшпілі Борусія взагалі розривала "кулес". Що найбільш важливо, підопічні Ніко Ковача створили в першій зустрічі 5-6 явно гольових моментів без урахування скасованого гола.

Каталонцям пощастило, що у Серху Гірассі не пішла гра – третій бомбардир Ліги чемпіонів не міг влучити по м'ячу при виходах сам на сам і пробивав повз ворота з мінімальних дистанцій.

Крім того, Борусії бракувало травмованого Ніко Шлоттербека – одного з п'яти найкращих центрбеків Європи за кількістю пасів з просуванням (і чи не найкращого за якістю дальніх передач). Зате на заміну класно вийшли Баєр і Брандт, які зрештою й організували скасований гол. Словом, "джмелі" залишаються зубастими.

Статистика передач з просуванням серед центрбеків із топ-5 ліг Європи.

Власне, це була вже не перша їхня зустріч з Барселоною у поточному сезоні. На основному етапі ЛЧ дортмундці вже приймали "блаугранас", поступившись з рахунком 2:3.

Борусія здатна забита Барсі навіть чотири м'ячі. Підопічні Ніко Ковача нещодавно відвантажили стільки у ворота сильного Майнца, а Баварії забили двічі. Каталонці ж пропускали чотири від Атлетіко та Бенфіки, а восени стільки ж залетіло від Осасуни – та і Леганес на вихідних мав три-чотири гольових нагоди. Безумовно, команда Хансі Фліка регулярно дає грати проти себе усім.

Втім, як у торішньому поєдинку з Атлетіко, так і в обох протистояннях з Барселоною був нюанс – Борусія завжди пропускала. І не раз. За останні вісім матчів дортмундці ніколи не покидали поле без м'ячів у власних воротах. Між тим, сьогодні доведеться зустрітись зі справжньою гольовою машиною.

У поточному розіграші ЛЧ "блаугранас" забивають 3,3 голи у середньому. Серед команд, які провели у турнірі мінімум десять матчів за сезон, вищий показник мала тільки Баварія 2019/20, яку тренував Хансі Флік. Під його керівництвом нині виступають два найкращих бомбардири ЛЧ 2024/25 – Рафінья (12 голів) та Лєвандовскі (11).

Бразилець у першому поєдинку з Борусією повторив рекорд Мессі, долучившись до 19 результативних дій у сезоні Ліги чемпіонів. До абсолютного рекорду турніру бракує всього двох дій.

Навіть швидкісні 3:0 чи навіть 4:0 нічого не гарантують "джмелям". Каталонці вже влаштовували Ремонтаду з Бенфікою, поступаючись 1:3 до 64-ї хвилини й тріумфувавши з рахунком 5:4. Атлетіко ж нещодавно вів 2:0 до 70-ї хвилини, а потім згорів Барсі 2:4. Підопічні Хансі Фліка в принципі не знають поразок в усіх турнірах протягом 24 матчів (20 перемог, 4 нічиї) – востаннє вони програли аж 21 грудня.

Очевидно, що влаштувати камбек Борусії буде надзвичайно складно. Втім, колись усі вже списували "блаугранас" після 0:4 у Парижі, однак через тиждень сталося неможливе – 6:1 проти ПСЖ. Дива у футболі іноді трапляються.

GAL OF THE DAY

2️⃣0️⃣ Sergi Roberto scores the last goal of the remontada ? pic.twitter.com/nGySGYB3IK