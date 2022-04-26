Поєдинок за мир в Україні стартує о 19:00. Артем Довбик після дебюту за Динамо вперше починає у стартовому складі киян. Відзначаємо, що деякі головні зірки Борусії виходять з перших хвилин. Зокрема, найкращі бомбардири "джмелів" Ерлінг Холанд та капітан Марко Ройс. А ще Емре Джан з Аканджі та основний воротар в останніх матчах Хіц. У запасі Дортмунда з'явився Алан Ауссі, який належить Динамо. Луческу випускає відразу двох форвардів, але більше схоже на те, що Довбик гратиме на одному з флангів атаки.

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Стартовий склад Динамо: 1. Бущан – 20. Караваєв, 4. Попов, 25. Забарний, 44. Дубінчак – 5. Сидорчук (к), 10. Шапаренко – 9. Довбик, 29. Буяльський, 99. Антюх – 17. Ванат

Запасні: 35. Нещерет, 71. Бойко, 6. Бурда, 8. Шепелєв, 14. Вівчаренко, 18. Андрієвський, 19. Гармаш, 28. Кулач, 24. Сирота, 41. Кравченко, 73. Боль, 89. Бражко

Стартовий склад Борусії: 35. Хіц – 37. Семич, 34. Понграчіч, 16. Аканджі, 14. Шульц – 23. Джан, 44. Ферай, 49. Тац, 11. Ройс (к), 43. Байно-Гіттенс – 9. Холанд

Запасні: Унбехаун, Загаду, Геррейру, Мукоко, Брандт, Рейньєр, Пасслак, Хобер, Гюрпюз, Пападопулос, Ауссі, Фінк, Фіннссон, Роте, Буено