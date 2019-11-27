toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР БАРСЕЛОНА - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Боровик покинув Оболонь-Бровар вже через місяць після підписання контракту

19:31 526 Читать на русском
Боровик покинув Оболонь-Бровар вже через місяць після підписання контракту
Євген Боровик / ФК Оболонь-Бровар

Євген Боровик більше не є гравцем ФК Оболонь-Бровар. Голкіпер провів у команді лише місяць.

Голкіпер Євген Боровик став вільним агентом. Його контракт з Оболонню-Бровар розірваний за згодою сторін, інформує офіційний сайт клубу.

Кучук запропонував об'єднати УПЛ та Першу лігу

Цікаво, що 34-річний Боровик приєднався до "пивоварів" лише у жовтні та встиг зіграти 2 матчі у Першій лізі. Раніше Євген виступав за київський Арсенал, Чорноморець, Кривбас, Карпати, Металург Запоріжжя та інші клуби.

Оболонь-Бровар пішла на зимову перерву на 5-му місці Першої ліги, відстаючи від першої позиції, яку посідає львівський Рух, лише на 2 очки.

"Угорці кажуть, що Ребров – перфекціоніст": в Україні його "кинули" на гроші – він здобув визнання за кордоном

blog_ava
Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів
11:51
31269
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Євген Боровик Євген Боровик Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
41
хв
Барселона
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук