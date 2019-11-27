Боровик покинув Оболонь-Бровар вже через місяць після підписання контракту

Євген Боровик більше не є гравцем ФК Оболонь-Бровар. Голкіпер провів у команді лише місяць.

Голкіпер Євген Боровик став вільним агентом. Його контракт з Оболонню-Бровар розірваний за згодою сторін, інформує офіційний сайт клубу.

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Цікаво, що 34-річний Боровик приєднався до "пивоварів" лише у жовтні та встиг зіграти 2 матчі у Першій лізі. Раніше Євген виступав за київський Арсенал, Чорноморець, Кривбас, Карпати, Металург Запоріжжя та інші клуби.

Оболонь-Бровар пішла на зимову перерву на 5-му місці Першої ліги, відстаючи від першої позиції, яку посідає львівський Рух, лише на 2 очки.

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