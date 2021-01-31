"ДНК клубу – завжди боротися до кінця за всі титули. Особливо в другому таймі, коли ми грали вдесятьох проти одинадцяти гравців. Готовність до гри і пресинг – в числі позитивних моментів.

Фіаско Реала у відеоогляді матчу проти Леванте – 1:2

Ми не змогли отримати що-небудь в плані очок, але ви повинні бачити зусилля гравців. Ми розчаровані, це нормально після поразки, але розчаровані точно не ставленням, яке ми побачили", – цитує Беттоні La Vanguardia.

До слова, Мадрид розташувався на 2 місці Прімери з 40 заліковими балами. Відставання від лідера Атлетіко, який має ще дві гри в запасі, складає 7 пунктів.

Реал у матчі із вилученням та нереалізованим пенальті поступився Леванте – Куртуа не вдалось врятувати "вершкових"