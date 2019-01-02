"Боротьба за чемпіонство буде залежати від того, як Динамо проведе зимову селекцію", – Коновалов

Екс-гравець Динамо Сергій Коновалов оцінив виступи "динамівців" у першій частині чемпіонату України і Лізі Європи.

"Враження від Динамо у першій половині сезону? Двояке. Очікував від киян більшого. Думаю, причини криються в нестабільності гри команди. Після добре проведених ігор очікуєш, що прогрес продовжиться, але потім несподівано трапляються спади. Сказати, що не вистачає майстерності гравцям, не можна. Швидше за все, нестача досвіду приводила до таких зривів, властива молодим футболістам. Кілька матчів в чемпіонаті для мене були незрозумілі. Але поєдинки в Лізі Європи вселяли оптимізм, крім останнього з Яблонцем. Виразні матчі чергувалися з блідими, через що кияни потрапляли під заслужену критику.

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Можна сказати, "вистрілив" своєю грою Шапаренко, додає від матчу до матчу. Вербіч, вимушено грав на позиції нападника, забивав вирішальні голи як в чемпіонаті, так і в єврокубках. Обидва залишили хороше враження.

Головна проблема для команди – це лінія нападу, якою завжди славилися "динамівці". На жаль, на цей момент немає такого футболіста, який постійно підтверджує, що він підходить під критерії гри нападника. Того, хто повинен створювати попереду агресію, може взяти гру на себе, обігравати захисників один в один, а головне – в завершальній стадії забивати. Це гостра проблема, яка потребує термінового вирішення. Також не завадить по одному кваліфікованому гравцю у лінію захисту і півзахисту.

Очікування від другої половини сезону? Перерва повинна піти на користь Динамо. Восени в якийсь момент "динамівці" навіть поступилися другою позицією олександрійцям. Це демонструє, що рівень чемпіонату вирівнявся. Проблема в тому, що це не середняки підтягнулися, а наші гранди Динамо і Шахтар понизили планку. Думаю вся боротьба за перше місце попереду. Відрив між "гірниками" і "динамівцями" не такий вже критичний. Все буде залежати від того, як кияни проведуть зимову селекцію", – цитує Коновалова Ua-football.

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