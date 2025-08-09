Центральний захисник Бафоді Діакіті перейде з Лілля в Борнмут.

Бафоді Діакіті замінив Іллю Забарного в Борнмуті, інформує L'Equipe. Повідомляється, що "вишні" домовилися про трансфер 24-річного центрального захисника за 40 мільйонів євро. Французький футболіст підпише з Борнмутом угоду на п'ять років.

Діакіті виступав за Лілль протягом трьох минулих сезонів. У минулому сезоні захисник провів 31 матч у Лізі 1, забив 4 голи і зробив 1 результативну передачу.

Раніше Борнмут погодив перехід центрального захисника Іллі Забарного в ПСЖ за 67 мільйонів з урахуванням бонусів.

