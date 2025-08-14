Борнмут звернув свою увагу на 23-річного Арсенія Батагова, повідомляє журналіст Хасан Тюнджел.

Зазначається, що Трабзонспор відкритий до перемовин, але розглядатиме пропозиції від 20 мільйонів євро. Днями Ілля Забарний покинув Борнмут, приєднавшись до ПСЖ, змусивши "вишень" шукати підсилення на позицію центрального захисника.

Нагадаємо, Батагов приєднався до Трабзонспора влітку 2024 року. Загалом він провів за "синьо-гранатових" 23 матчі, в яких відзначився двома голами та однією результативною передачею. Угода Арсенія з клубом діє до 2028 року.

