Сандерленд був близький до укладення угоди щодо воротаря Челсі Петровіча. Однак, як пише інсайдер Саша Тавольєрі, Борнмут також включився в гонку. "Вишні" запропонували 25 млн фунтів стерлінгів.

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Вважається, що в справі бере участь ще один клуб, хоча подробиці поки не розголошуються.

Попри вражаючий сезон в оренді в Страсбурі, Петровіч, швидше за все, не повернеться на схід Франції – ціна у 25 млн фунтів відлякала ельзасців. За свій єдиний сезон у Франції Петровіч допоміг Страсбуру посісти 7-е місце в Лізі 1, що виявилося достатнім для виходу до відбіркових раундів Ліги Європи.

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