Борнмут втратив лідера оборони до кінця сезону

Оборонець Натан Аке не допоможе Борнмуту у вирішальних матчах за збереження прописки в англійській Прем'єр-лізі.

Нідерландець зазнав м'язової травми та вилетів на кілька тижнів, повідомляє Sky Sports.

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Аке травмувався у поєдинку проти Лестера (4:1). На 40-й хвилині його замінив Стів Кук. Тепер центрбек не зіграє проти Ман Сіті, Саутгемптона та Евертона. Кожен із цих матчів може мати вирішальне значення для "вишень", які борються за збереження прописки в еліті. Наразі Борнмут посідає 18-те місце та відстає від рятівної позиції на три очки.

У нинішньому сезоні Натан Аке провів 29 матчів в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі та оформив 2 асисти. Якщо Борнмут усе ж вилетить, то цілком імовірно, що свій останній матч за "вишень" нідерландець вже зіграв. Ним активно цікавляться Челсі, Манчестер Сіті та МЮ.

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