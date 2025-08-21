Борнмут офіційно оголосив про трансфер марокканського вінгера Аміна Адлі з Байєра. Контракт підписано на п’ять років. Сума угоди склала 21 мільйон євро.

Адлі був одним із ключових гравців команди Хабі Алонсо у сезоні 2023/24, коли Байєр залишився непереможним у внутрішніх змаганнях і здобув дубль – перемогу у Бундеслізі та Кубку Німеччини. У тому розіграші марокканець зіграв 29 матчів і забив 9 голів, ставши найкращим бомбардиром Кубка Німеччини. Загалом за Байєр Адлі провів 143 матчі, в яких забив 23 голи та віддав 25 асистів.

25-річний футболіст має досвід виступів у Лізі чемпіонів, а також торік дійшов із Байєром до фіналу Ліги Європи. У Франції він запам’ятався грою за Тулузу, де у сезоні 2020/21 здобув титул найкращого гравця Ліги 2.

Трансфер Адлі в Борнмут є історичним – це перший марокканець, який виступатиме в команді Андоні Іраоли.

