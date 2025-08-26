Мітьюлланд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Філіпа Білінга. Він поставив підпис під угодою до літа 2030 року. Отже, він повернувся до Данії після більш ніж десяти років в англійському футболі.

Як інформує Sky Sports, трансфер Філіпа обійшовся Мітьюлланду приблизно в 5 млн фунтів стерлінгів. Повідомляється, що сам Білінг хотів повернутися до Данії, а тому продаж "вишнями" такого класного гравця за невелику суму бодай заощадить клубу гроші з його високої зарплати.

У минулому сезоні Білінг виступав за Наполі в оренді і виграв з партенопейцями Скудетто.

