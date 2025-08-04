Севілья досягла угоди з Борнмутом щодо трансферу Баде в розмірі 30 млн євро, але захисник відмовився приєднатися до англійського клубу. Про це інформує FootMercato.

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Повідомляється, що в послугах француза зацікавлені Сандерленд і Байєр – причому "чорні коти" мають намір зробити його пріоритетним підписанням на літнє трансферне вікно. У обох клубів є ще кілька тижнів, щоб організувати цей трансфер.

Раніше "вишні" не змогли підписати з Лілля Бафоде Діакіті, французький клуб не прийняв пропозицію у 27 млн євро, а виставив ціннник у 40 мільйонів.

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