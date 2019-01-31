Борнмут сенсаційно розгромив Челсі, Ліверпуль втратив очки з Лестером: 24 тур АПЛ, матчі середи

В рамках 24 туру АПЛ Борнмут знищив Челсі, Тоттенхем здобув вольову перемогу над Уотфордом, Крістал Пелас та Саутгемптон не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 24 тур

Борнмут – Челсі – 4:0

Голи: Кінг, 47, 74, Брукс, 63, Деніелс, 90+5

Саутгемптон – Крістал Пелас – 1:1

Голи: Ворд-Прауз, 77 – Заха, 41

Вилучення: Заха, 87

Ліверпуль – Лестер – 1:1

Голи: Мане, 3 – Магуайр, 45+2

Тоттенхем – Уотфорд – 2:1

Голи: Сон, 80, Льоренте, 87 – Каткарт, 38

Челсі на виїзді поступився Борнмуту. У старті "аристократів" дебютував в Прем'єр-лізі Гонсало ігуаїн, проте в атаці виділялись інші персонажі. Вже на 7 хвилині Ковачіч міг відкрити рахунок, але його удар головою влучив у поперечку. Непоганий шанс був у Аспілікуети, який підключився до атаки та класно пробив у ближню дев'ятку, але Боруц врятував "вишень". Борнмут відповів після перерви і відповів результативно. Після флангової передачі Брукс зупинив м'яч в штрафному і викотив набігаючому Кінгу, який пробив під поперечку. Ця ж зв'язка організувала другий гол: Давід Луїз втратив м'яч в центрі поля, Брукс обігрався з Кінгом і отримав передачу на підступах до штрафного, обіграв того ж Луїза на замаху та пробив у ближній кут. Кінг зробив рахунок розгромним, розстрілявши ворота Кепи з передачі Станісласа. А останній цвях в труну Челсі забив Деніелс.

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Крістал Пелас та Саутгемптон не виявили сильнішого. Наприкінці першого тайму Таунсенд помітив вільного Заху в штрафному, а Вілфрід хитнув захисника та пробив точно у дальній кут. В другому таймі Томкінс міг подвоїти перевагу, проте його гол скасували. Саутгемптон зумів на це результативно відповісти ближче до кінця матчу завдяки голу Ворд-Прауза. Перед фінальним свистком Заха отримав дві поспіль жовті за неспортивну поведінку, що й стало крапкою в матчі.

Ліверпуль втратив очки в матчі з Лестером. Хоча початок був дуже вдалим, вже на 3 хвилині Мане відкрив рахунок у матчі, а ще через 3 хвилини Фірміно міг подвоїти перевагу. Лестер зумів оговтатись і спочатку відповів небезпечним моментом в Меддісона, а наприкінці тайму Маугайр таки зрівняв рахунок. Друга половина була все ж за Лестером, проте перевага була не значною, тож досить закономірна нічия.

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Тоттенхем здобув вольову перемогу над Уотфордом. Початок матчу був за Тоттенхемом, проте Уотфорд не тільки вирівняв гру, а й перехопив ініціативу і вийшов вперед в рахунку. Льоріс помилився на виході при подачі з кутового і Каткарт зумів заштовхати м'яч у ворота. Усю другу половину матчу Тоттенхем намагався відігратись і найбільш активним був Льоренте, який мав кілька нагод. І саме іспанець і став рятівником "шпор". Спочатку форвард асистував Сону, а в самому кінці гри відзначився і сам, принісши вимучену перемогу лондонцям.

Завдяки цій перемозі Борнмут набрав 33 очки та піднявся на 10 місце, Челсі з 47 пунктами залишився на 5 позиції. Саутгемптон та Крістал Пелас розійшлись миром і залишились 16 та 15 місцях, маючи в активі по 23 залікові бали. Ліверпуль залишився на першій позиції з 61 пунктом, Лестер з 32 очками розташувався в середині турнірної таблиці. Там же лишився Уотфорд, маючи на очко більше, а Тоттенхем продовжує нав'язувати боротьбу за високі місця, маючи 54 пункти і залишаючись на 3 позиції.