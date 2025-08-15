Борнмут у нинішнє міжсезоння легко відпускає своїх гравців, якщо надходить вигідна пропозиція.

Екс-клуб Іллі Забарного узгодив з Брентфордом трансфер форварда Данго Уаттара за 37 мільйонів фунтів + 5 млн можливими бонусами. Це буде рекордне придбання в історії "бджіл", повідомляє інсайдер Девід Орнштейн.

Минулого сезону 23-річний Уаттара далеко не завжди виходив у старті Борнмута, але мав пристойну статистику – 9 голів + 4 асисти у 37 матчах. Буркінієць був незадоволений своїм статусом, тому попросив відпустити його. Тепер Уаттара гратиме з іншим українцем Єгором Ярмолюком.

Борнмут не лише продає, а й намагається щось купити. За інформацією Фабріціо Романо, "вишні" завершують перехід вінгера Бена Доука з Ліверпуля. 19-річний шотландець має всього 37 зіграних хвилин на рівні АПЛ, проте Борнмут готовий заплатити за нього 25 млн фунтів (близько 29 млн євро).

