Журналіст Ігор Циганик розповів про пропозицію Борнмута для Динамо стосовно відсотка, який повинні отримати кияни за перепродаж Іллі Забарного.

"Борнмут веде листування з київським Динамо щодо питання, чи розглянули б кияни можливість знизити свої вимоги по Забарному, якщо він перейде в інший клуб.

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Є такі розмови, це підтверджує те, що Борнмут розглядає можливість продажу Забарного вже найближчим часом, хоча можу сказати, що це не принципова позиція клубу. Вони виставили певну ціну, вони б хотіли залишити гравця в клубі, бо продати двох основних центральних захисників за одне трансферне вікно – це проблематично.

В Динамо дипломатично відповіли, що вони хотіли б розглядати умови, які були попередньо досягнуті при трансфері у 2023 році. Тому про зменшення фінансових апетитів Динамо мови поки що не ведеться", – заявив Ігор Циганик в ефірі своєї програми на Youtube.

Нагадаємо, що Динамо претендує 20% від суми, яку отримає Борнмут від трансферу Забарного.

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