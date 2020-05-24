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Борнмут підтвердив інфікування коронавірусом у свого гравця

18:07 84 Читать на русском
Борнмут підтвердив інфікування коронавірусом у свого гравця
Тренування "вишеньок" / ФК Борнмут

Англійський Борнмут визнав, що один із двох нових виявлених хворих на COVID-19 в англійській Прем'єр-лізі виступає на Віталіті Стедіум.

Виконавець "вишеньок" захворів на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Друга хвиля тестування на коронавірус в АПЛ – знайдено нових хворих

Прізвище гравця не буде оприлюднено. Інфікований упродовж 7 днів перебуватиме на самоізоляції. Після тижневого карантину хворий повторно здасть тест на COVID-19. Лише в разі негативного аналізу гравець зможе повернутися до тренувань.

Нагадаємо, що в ході тестування 19-21 травня в АПЛ було виявлено двоє хворих на коронавірус. У ході попереднього – 6 інфікованих.

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Теги
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