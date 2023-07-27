Воротар збірної Румунії Іонуц Раду на правах оренди перейшов з Інтера в Борнмут. Про це інформує офіційний сайт "вишень". Оренда передбачає право викупу. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв про те, що англійський клуб зможе викупити воротаря в Інтера за 8 млн євро.

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Раду став четвертим новачком команди в літнє трансферне вікно. Румунський голкіпер відомий тим, що припустився фатальної помилки в матчі з Болоньєю наприкінці сезону 2021/22, яка коштувала його команді Скудетто. Тоді Мілан випередив "нерадзуррі" в турнірній таблиці та виграв чемпіонат. Відтоді фани "россонері" вважають румуна одним із героїв чемпіонського сезону.

Минулого сезону Раду перебував в оренді у складі Кремонезе та Осера.

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