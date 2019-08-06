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Борнмут оголосив про перехід форварда Ліверпуля

6 серпня 22:41 414 Читать на русском
Борнмут оголосив про перехід форварда Ліверпуля
Харрі Вілсон / ФК Борнмут

Англійський Борнмут підписав із Ліверпуля нападника Харрі Вілсона.

Валлієць приєднався до "вишеньок", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вілсон виступатиме за Борнмут на правах оренди. Термін угоди – 1 рік. На підписання 22-річного нападника команда Едді Хау витратила 2,5 млн фунтів. Ще 500 тисяч Ліверпуль може отримати завдяки бонусам. Договір між клубами не передбачає опції викупу Вілсона після закінчення сезону.

Сезон 2018/19 Харрі Вілсон провів у Дербі Каунті на правах оренди. У його активі 40 матчів у Чемпіоншипі, в яких форвард забив 15 м'ячів.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Ліверпуль Ліверпуль Борнмут Борнмут Трансфери Ліверпуля Харрі Вілсон Харрі Вілсон
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