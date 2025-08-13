Борнмут офіційно оголосив про перехід Бафоде Діакіте з Лілля. 24-річний захисник підписав контракт з "вишнями" на п'ять років.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Лілль отримає за трансфер гравця 35 мільйонів євро. Крім того, "доги" можуть розраховувати на ще п'ять мільйонів бонусів. Варто зауважити, що Діакіте пряма заміна Іллі Забарному, якого Борнмут відпустив до ПСЖ.

"Вишні" доволі пафосно представили Бафоде. Відео, в якому захисник сідає на крісло, більше схоже на трон, супроводили підписом: "Наступний в черзі" і додали емодзі корони.

Діакіте – вихованець Тулузи, з якої перейшов до Лілля у 2022 році. Загалом він відіграв за "догів" у 122 матчах, в яких забив 13 голів та віддав три асисти.

