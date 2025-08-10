Англійський Борнмут активно шукає заміну Іллі Забарному, який ось-ось має завершити свій перехід в ПСЖ. Одним із кандидатів на підсилення "вишень" став одноклубник Руслана Маліновського із Дженоа – Коні де Вінтер. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

23-річний бельгієць також перебуває у сфері інтересів міланського Інтера, але Борнмут має суттєву перевагу в перегонах за підписання гравця, адже "нерадзуррі" спочатку доведеться продати когось з дуету Павара та Біссека. "Вишні" ж суттєво заробили цього літа на трансферах своїх лідерів, тому можуть заплатити Дженоа потрібну суму тут і зараз.

Додамо, що де Вінтер перейшов до "грифонів" з Ювентуса у 2024 році після успішної оренди. Тоді Дженоа виклала за бельгійця 8 мільйонів євро.

