Борнмут на власному полі впевнено здолав Евертон

В рамках 5-го туру чемпіонату Англії Евертон на виїзді поступився Борнмуту (1:3). Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Команди з абсолютно різним турнірним становищем, але абсолютно однаковими завданнями здобути три очки зійшлись у рамках 5-го туру АПЛ на Віталіті Стедіум. Команди розпочали обережно і перший небезпечний момент виник аж на 19-й хвилині: Рішарлісон ударом з меж штрафного майданчика поцілив у поперечину! А вже за чотири хвилини забили господарі: Каллум Вілсон після подачі Джошуа Кінга головою пробив по центру воріт. Гості намагались оскаржити взяття воріт і рефері довелось використовувати систему VAR, яка підтвердила правильність рішення арбітра.

За дві хвилини до закінчення першого тайму Борнмут мало не подвоїв свою перевагу: Філіп Білінг отримав передачу на лінії штрафного майданчика та пробив, однак м'яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки. А за мить Евертон забив "у роздягальню": Домінік Келверт-Левін майстерно замкнув передачу Рішарлісона.

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У другому таймі Евертон додав і створив кілька небезпечних моментів. Однак забили знову господарі: Раян Фрейзер зі штрафного спрямував м’яч у нижній правий кут воріт, не залишивши голкіперу жодного шансу.

Не встиг Евертон оговтатись як пропустив втретє – Каллум Вілсон скориставшись передачею Дієго Ріко влучно пробив під праву стійку оформивши дубль.

Перемога принесла Борнмуту сім очок і восьму сходинку у турнірній таблиці, Евертон з такою ж кількістю балів одинадцятий.

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